The Telegraph: Зеленский играет с огнем, из-за него пострадают многие

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 739 0

The Telegraph: Киев рискует потерять своих ключевых союзников из-за Зеленского

The Telegraph: Зеленский играет с огнем, из-за него пострадают многие

Фото: www.globallookpress.com / Pool Ukrainian Presidentia

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Постоянные истерики главы Украины начали раздражать даже его союзников. Какой большой контракт на грани срыва?

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время слишком много себе позволяет. Из-за его постоянных истерик нервы могут сдать даже у самых заинтересованных его союзников. Об этом пишет журналист газеты The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, намекая, что совсем скоро киевский режим останется без поддержки.

Обозреватель напоминает, что дела у киевского режима все хуже и хуже. Хэмиш указывает на абсолютную несостоятельность президента Украины как лидера, потому что «устраивает истерики по поводу поддержки», а вернее, ее отсутствия со стороны Польши и Британии. Зеленский даже приказал вызвать польского посла, чтобы выразить ему решительный протест. Вот только иностранцев это не устроит.

«Вызывая посла, Киев играет с огнем. Как бы там ни были разочарованы — и это понятно, учитывая задержки с поставками западного оружия — они рискуют изолироваться от своих союзников», — пишет автор публикации.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Польша отвесила «пощечину» Владимиру Зеленскому и за что.

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