На Кубани мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке

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Полина Долгова
Полина Долгова 72 0

Пара прыгала с пирса на городском пляже, но счастье разрушилось в один момент.

На Кубани мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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В Краснодарском крае мужчина утонул после того, как сделал предложение руки и сердца свой возлюбленной. Инцидент произошел в городе Тимашевск, сообщают представители местного аварийно-спасательного отряда.

Известно, что жених и невеста прыгали с пирса на городском пляже. Но счастье оказалось быстротечно. После очередного прыжка мужчина начал захлебываться и тонуть.

Девушка стала звать на помощь. Проходящие бросились спасать мужчину, но было поздно. Его достали из воды без признаков жизни. К этому времени подоспели спасатели, которые также пытались реанимировать пострадавшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Приморья пыталась зарезать двухлетнего сына «розочкой» от бутылки.

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