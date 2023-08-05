Десять человек пострадали при опрокидывании маломерного судна в Карелии

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Полина Долгова
Полина Долгова 34 0

По факту произошедшего проводится проверка.

Десять человек пострадали при опрокидывании маломерного судна в Карелии

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на место направились бригады «скорой помощи» и сотрудники территориального центра медицины катастроф. Сведений о погибших нет. А пострадали, предварительно, десять человек.

По данным 5-tv.ru, среди пострадавших пять несовершеннолетних. Пассажиров маломерного судна вытащили на берег местные жители. Причиной опрокидывания, предположительно, могла стать волна или перевес.

Поселок Тиурула располагается у одного из заливов в северо-западной части Ладожского озера, неподалеку от границы с Ленинградской областью.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Приморья пыталась зарезать двухлетнего сына «розочкой» от бутылки.

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