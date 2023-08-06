«Я не хотел играть»: почему Уилл Смит отказывался сниматься в «Людях в черном»

Кинорежиссеру Стивену Спилбергу пришлось уговаривать актера присоединиться к проекту.

Уилл Смит признался, что не хотел сниматься в «Людях в черном». Об этом актер рассказал на шоу Hart to Heart. По его словам, после съемок в «Дне независимости» он хотел отстраниться от фильмов про инопланетян.

«Это было на следующий год после „Дня независимости“. Я не хотел играть подряд в двух фильмах об инопланетянах. Поэтому мой отказ был очевиден», — заявил Смит.

Чтобы убедить Смита изменить свое мнение, Стивен Спилберг прислал за ним личный вертолет. Когда актер и режиссер встретились, последний напрямую спросил у звезды «Плохих парней» о причине отказа. Вдаваться в подробности беседы Смит не стал, однако она смогла изменить его решение.

Картина с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом вышла в 1997 году. Комедия получила премию «Оскар» в номинации «Лучший грим».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пранкеры Вован и Лексус разыграли Смита. Блогеры дозвонились до знаменитости и заявили, что экоактивистка Грета Тумберг и его сын Джейден любят друг друга и даже ожидают пополнение.