В Забайкалье пьяная компания избила ветерана спецоперации

Расследование инцидента взяли под контроль местные и московские власти.

В Забайкальском крае несколько нетрезвых посетителей кафе избили участника военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.

По его словам, конфликт произошел между двумя группами гостей кафе, в одной из которых находился ветеран боевых действий.

«По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию. Это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», — написал Осипов.

Он добавил, что по факту произошедшего проводятся необходимые следственные действия и допросы. Ситуация находится на контроле властей Забайкальского края и Москвы.

Летом прошлого года в крымском Судаке четверо молодых людей, выкрикивая проукраинские националистские лозунги, избили бойца СВО, который приехал в местный санаторий на отдых и лечение. Инцидент сняли очевидцы. Позднее все участники нападения были задержаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям участников спецоперации как к своим и делать это по зову сердца.