На третий день: пропавшую девушку обнаружили мертвой на кладбище

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 94 0

Тело пропавшей в Белгородской области девушки обнаружили на кладбище

На третий день: пропавшую девушку обнаружили мертвой на кладбище

Фото: www.globallookpress.com / Kurt Kracher

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Бездыханное тело пропавшей 15-летней девушки обнаружили поисковые отряды.

В Белгороде 4 августа пропала 15-летняя девушка Вера (имя изменено — Прим. ред.). Она ушла из дома в Разумном поздно вечером и не вернулась. При себе у нее был телефон и небольшой рюкзак.

Следственный комитет Белгородской области после пропажи девушки начал проверку. Веру искали всем городом. И нашли, но слишком поздно.

Как стало известно 5-tv.ru, поисковый отряд обнаружил тело пропавшей в родном городе. Нашли девушку на кладбище. Причина смерти выясняется, на месте жуткой находки работают спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Байкале бесследно пропала лодка с мужчиной и его сыном.

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