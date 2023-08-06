Сальдо: ВСУ обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 112 0

Помимо транспортной артерии была обстреляна и школа.

Сальдо: ВСУ обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow

Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Врио Губернатора Херсонской области / saldo_vga

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ВСУ обстреляли британскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Помимо моста боевики ударили по местной школе.

«Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск. Прошу автомобилистов учесть это в своих планах», — сообщил Сальдо.

Ранее представитель местной администрации сообщил об обстреле моста через пролив Тонкий.

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