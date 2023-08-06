Сальдо: ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что украинские националисты обстреляли мост через пролив Тонкий.

Мост соединяет город с Арбатской стрелкой. Всего ВСУ выпустили 12 ракет, большую часть из них сбили системы ПВО.

«Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета», — сообщил Сальдо.

Представитель властей региона сообщил, что при обстреле был поврежден газопровод, в настоящий момент более 20 тысяч человек остались без газоснабжения. По предварительной оценке, в скором времени получится восстановить работу инфраструктуры.

Сальдо добавил, что мост не имеет военного значения, ВСУ опять доказали, что используют террористические методы и бьют исключительно по гражданской инфраструктуре.