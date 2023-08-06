Песков заявил, что NYT неверно интерпретировала его слова про выборы 2024 года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Американское издание опубликовало материал с цитатами представителя Кремля, одна из которых посвящена выборам президента в России.

Песков заявил, что NYT неверно интерпретировала его слова про выборы 2024 года

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что газета The New York Times неверно интерпретировала его слова, приписав ему утверждение о переизбрании Владимира Путина в 2024 году с более чем 90% голосов.

До этого издание напечатало материал о спецоперации и разных аспектах российской политики с цитатами Пескова. В публикации Роджера Коэна утверждалось, что представитель Кремля якобы назвал выборы в России «не столько демократией», сколько «дорогостоящей бюрократией», и заявил, что «Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов».

«Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», — подчеркнул Песков в комментарии ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что общался с Коэном, и один из вопросов действительно касался выборов.

«И ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы», — пояснил Песков.

Выборы президента пройдут в России в марте 2024 года. Путин может выдвигаться на новый срок, однако он пока не озвучивал свое решение по этому вопросу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре текущего года, а также президентские выборы в 2024 году состоятся с соблюдением всех демократических конституционных процедур.

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