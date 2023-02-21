Послание Путина Федеральному собранию: самое важное

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Очередное послание президента Федеральному собранию стало одним из самых продолжительных.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

Действия Запада президент назвал игрой краплеными картами, имея в виду и оказавшиеся «липовыми» минские соглашения и все попытки США выставить себя миротворцами. В разные периоды истории, в разных странах, которые до сих пор восстанавливаются. О миропорядке, который Россия не готова принять — корреспондент «Известий» Николай Иванов. Он выбрал самое важное из выступления президента.

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