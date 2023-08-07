Руки чешутся: объявлена дата боя между Маском и Цукербергом
Цукерберг сообщил, что проведет бой с Маском 26 августа
Фото: Reuters / GONZALO FUENTES
Глава SpaceX пригрозил использовать приемы из реслинга в ходе поединка.
Стала известна дата поединка двух самых популярных миллиардеров мира. Марк Цукерберг сообщил в своей новой социальной сети, что назначил бой с Илоном Маском на 26-е августа, однако тот все еще не подтвердил это число.
Марк Цукерберг.
При этом Цукерберг отметил, что готов драться уже сегодня. Такие смелые заявления он сделал, прокомментировав сообщения Маска о том, что тот активно тренируется для будущей схватки.
Глава SpaceX, похоже, настроен серьезно. В ответ на это в своей соцсети X он написал, что будет использовать приемы из реслинга в предстоящем поединке.
Ранее 5-tv.ru писал, что Маск дал свой прогноз на бой с Цукербергом. По словам миллиардера, если поединок будет коротким, то у него есть все шансы на победу.
Конфликт между бизнесменами разгорелся после публикации намерений Цукерберга выпустить конкурента Х. Маск затем вызвал Цукерберга на бой, а тот неожиданно согласился на это.
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