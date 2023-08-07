Руки чешутся: объявлена дата боя между Маском и Цукербергом

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Цукерберг сообщил, что проведет бой с Маском 26 августа

Руки чешутся: объявлена дата боя между Маском и Цукербергом

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Глава SpaceX пригрозил использовать приемы из реслинга в ходе поединка.

Стала известна дата поединка двух самых популярных миллиардеров мира. Марк Цукерберг сообщил в своей новой социальной сети, что назначил бой с Илоном Маском на 26-е августа, однако тот все еще не подтвердил это число.

Марк ЦукербергМарк Цукерберг. Фото: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds

При этом Цукерберг отметил, что готов драться уже сегодня. Такие смелые заявления он сделал, прокомментировав сообщения Маска о том, что тот активно тренируется для будущей схватки.

Глава SpaceX, похоже, настроен серьезно. В ответ на это в своей соцсети X он написал, что будет использовать приемы из реслинга в предстоящем поединке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск дал свой прогноз на бой с Цукербергом. По словам миллиардера, если поединок будет коротким, то у него есть все шансы на победу.

Конфликт между бизнесменами разгорелся после публикации намерений Цукерберга выпустить конкурента Х. Маск затем вызвал Цукерберга на бой, а тот неожиданно согласился на это.

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