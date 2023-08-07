Два человека были убиты в массовой драке в Краснодарском крае

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 80 0

Четверых подозреваемых в двойном убийстве задержали в Краснодарском крае

Два человека были убиты в массовой драке в Краснодарском крае

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Участниками потасовки стали мужчины от 19 до 36 лет. Что между ними произошло?

Двое мужчин были убиты в массовой драке в Краснодарском крае, их тела найдены на берегу реки в Туапсинском районе. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Уточняется, что все произошло несколько дней назад, 5 августа, в поселке Дедеркой. На берегу были найдены тела двоих человек, позднее стало известно, что на том месте произошла драка из-за возникшего конфликта, после с травмами был госпитализирован 20-летний парень.

«В настоящее время четверо нападавших задержаны следователем, им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц», — говорится в заявлении СК.

Уточняется, что участникам драки от 19 до 36 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге молодые люди не смогли разрешить вспыхнувшую ссору и один из них схватился за нож.

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