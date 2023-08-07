В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке

Теракт предотвращен на детской площадке в Новой Каховке. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области.

Уточняется, что на площадке вблизи домов было найдено взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов. Оно было готово к применению.

«После оценки его состояния специалистом-взрывотехником УФСБ, СВУ признанно не подлежащим транспортировке, в связи с чем, деактивировано с использованием робототехнического саперного комплекса на месте обнаружения», — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ в настоящее время устанавливают тех, кто может быть причастен к преступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области пресечена деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), передававших сведения о военной инфраструктуре российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).