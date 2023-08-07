«Не может погасить»: как связаны заявление в суд о банкротстве Эппле и ее долг

Знаменитость «торчит» крупную сумму с 2010 года. Неужели она нашла лазейку, чтобы не платить по счетам?

Заслуженная артистка РФ Жанна Эппле потребовала признать ее банкротом на фоне судебных разбирательств с подругой. У актрисы через суд пытаются выудить многомиллионный долг. Юрист Евгений Тонкий в беседе с 5-tv.ru объяснил, как связаны два этих вопроса и в каких случаях людей признают финансово несостоятельными.

Эксперт пояснил — актриса имела полное право обратиться в инстанцию с заявлением, но она также должна была выполнить ряд условий для признания ее банкротом.

«Чтобы суд принял заявление требуется наличие долга размером более 500 тысяч рублей, и этот долг был боле трех месяцев», — отметил он.

В случае с Эппле все сходится. По информации СМИ, еще в 2010 году она заняла у приятельницы 12 миллионов рублей. Часть она выплатила, однако большую сумму по каким-то причинам вернуть так и не смогла.

«Сам факт, что актриса не платила долг или частично его исполняла, свидетельствует о том, что долг имел место быть», — добавил Тонкий.

Кроме того суд принял решение, которым признал Эппле должником перед своей подругой. По словам юриста, люди с таким статусом могут обратиться в суд с собранной папкой документов и их заявление будет рассмотрено.

Что касается артистки, банкротом она может быть признана в случае, если имущество Жанны будет недостаточным для покрытия долга. Обязательна также правовая репутация женщины — она не должна была ранее выводить имущество с помощью фиктивных сделок или нарушать законодательство иным путем.

«Суд может признать ее банкротом из-за невозможности погашения долга», — резюмировал собеседник и добавил, что в таком случае с нее буду сняты все долги.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Капитолина Полянская обратилась в суд с требованием взыскать с артистки деньги. Отмечается, что Эппле выплачивала долг на протяжении десяти лет и смогла вернуть около четверти суммы. Тем не менее, выплаты с 2020 года прекратились, а долг в почти девять миллионов остался.

Ранее 5-tv.ru писал, почему прошлый год стал неудачным в финансовом плане для Жанны Эппле.