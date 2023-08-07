Актриса Жанна Эппле попросила суд признать ее банкротом

Жанна Эппле подала в суд документы на банкротство. Рассмотрение дела о признании финансовой несостоятельности актрисы состоится 4 сентября. Об этом свидетельствуют данные электронной картотеки арбитражных дел, где Эппле числится должником и единственным участником дела о признании банкротом физического лица.

Сама заслуженная артистка России, видимо, старается не афишировать свое банкротство. В общении с корреспондентом 5-tv.ru она уклонилась от комментариев на эту тему.

«Ой, я не знаю, что пишут в интернете. Не знаю, понятия не имею… Я только что приехала из Израиля, здесь могло произойти все что угодно. Извините, у меня спектакль. Все, на сцену иду», — сказала Эппле по телефону.

Известно, что прошлый год стал неудачным для актрисы в финансовом плане. Так, в июне Эппле сообщила, что стала жертвой аферистки. По словам актрисы, с ней связалась девушка по имени Виктория, которая представилась дочерью ее троюродного брата. Звезда не только помогла «племяннице» деньгами, но и пригласила ее в Москву, где помогла поступить в театральный институт. Затем девушка попросила Эппле деньги на съем квартиры и открытие бизнеса. Обман вскрылся случайно. Выяснилось, что аферистка работала уборщицей в кафе у брата артистки. Там она выведала личные данные мужчины и узнала, что родственники не общаются, а затем придумала план по обману актрисы.

В октябре случился новый удар по финансовому благополучию Эппле. Ее давняя знакомая Капитолина Полянская обратилась в суд с требованием взыскать с артистки 12 миллионов рублей, которые та одолжила у нее еще в 2010 году. По словам женщины, Эппле выплачивала долг до 2020 года, погасив за это время около четверти суммы. Затем выплаты прекратились, после чего Полянская подала заявление в суд. Тот обязал Эппле выплатить истице долг в 109 тысяч евро — около девяти миллионов рублей.

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