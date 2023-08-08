Захарова уличила США во лжи касательно мирных переговоров по Украине

Дипломат отметила, что украинская сторона еще в прошлом году отказалась от диалога с Москвой по указу Запада.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Госдепартамент США во лжи. Дипломат отреагировала на слова официального представителя ведомства Мэттью Миллера, который заявил, что с Россией не ведется переговоров по урегулированию украинского кризиса, поскольку Москва якобы отказалась вести диалог на этот счет.

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали (президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Она также посоветовала западному коллеге внимательно изучить интервью госсекретаря США Энтони Блинкена, которое тот дал в апреле 2023 года. Благодаря ему Миллер сможет понять, что сильно заблуждается в своих высказываниях.

«Бессмысленный ультиматум»: Захарова о продвижении «формулы Зеленского»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова назвала условия мира на Украине.