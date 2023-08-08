Байден пошутил по поводу «списания со счетов» из-за своего возраста

На встрече с игроками бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос» президент США Джо Байден пошутил про свой возраст, сообщает издание Politico.

Лидер США, комментируя работу 74-летнего менеджера команды Дасти Бейкера, сообщил, что знает, каково быть «списанным со счетов». Байден вспомнил, что следил за ним, когда тот еще сам был игроком.

«Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет прошел. Черт, да я кое-что об этом знаю», — пошутил Байден.

Президенту подарили его персональную бейсбольную майку. Также Байден сфотографировался со спортсменами.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден решил отдохнуть в очень странной позе. Лидер США сперва поработал с документами, а затем заснул на шезлонге. Он сделал это настолько умиротворенно, что очевидцы сравнили его со спящим младенцем.