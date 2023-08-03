Пожилой Джо Байден принял интересную позу на пляже — фото

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 397 0

Президент США Джо Байден заснул на пляже в позе покойника

Пожилой Джо Байден принял интересную позу на пляже — фото

Фото: Reuters / LEAH MILLIS

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Умиротворенного президент США поймали папарацци.

Президента США Джо Байдена заметили отдыхающим на пляже. Глава Белого дома прятался от палящего солнца под зонтиком вместе с супругой Джилл. Президентскую чету поймали на отдыхе журналисты. Фотографии разместили в Telegram-канале «Пул № 3».

Сначала 80-летний американский лидер подписывал документы, а потом прилег на шезлонг в интересной позе и уснул. Сделал он это настолько умиротворенно, что сложилось впечатление, что президент спит крепким сном младенца.

О том, что Байден уходит на недельный отпуск анонсировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер еще на прошлой неделе. Американские СМИ считают, что с момента вступления в должность Байден провел 360 дней в отпуске. Это составляет 39% от срока нахождения на месте главы государства.

Многие граждане негодуют, что такое количество дней работающие люди не получают, порой «работая всю жизнь».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сеть попала фотография Байдена в трусах.

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