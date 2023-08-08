Экипаж Ка-52 уничтожил украинскую БМП на краснолиманском направлении
Также российские силы поразили позиции противника в районе Антоновского моста.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
На краснолиманском направлении экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 уничтожил украинскую БМП. Бронетехнику противника поразили с помощью противотанковой управляемой ракеты «Вихрь». Заход на цель летчики выполнили на предельно малой высоте. Благодаря этому системы противовоздушной обороны (ПВО) противника не смогли их засечь.
Следующие кадры — уничтожение позиций ВСУ в районе Антоновского моста. Местоположение противника вскрыла воздушная разведка. Координаты передали расчетам РСЗО «Град». И наши артиллеристы обрушили на противника шквал снарядов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ утопили свой танк при попытке форсировать реку.
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