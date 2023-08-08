ВСУ утопили свой танк при попытке форсировать реку

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Украиские боевики нейтрализовали собственную боевую машину. Но как так получилось?

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Уничтожение техники ВСУ иногда происходит и без единого выстрела со стороны ВС РФ. Так, экипаж украинского Т-72 на южно-донецком направлении сам нейтрализовал боевую машину.

При попытке форсировать реку — танк просто утопили. Он с разгона скатился в воду, подняв большую волну. Оператор российского дрона снял только одного бойца, который вплавь пытается прийти на помощь экипажу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские десантники показали кадры уничтожения «Ланцетами» бронетехники ВСУ.

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