ВСУ утопили свой танк при попытке форсировать реку
Украиские боевики нейтрализовали собственную боевую машину. Но как так получилось?
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Уничтожение техники ВСУ иногда происходит и без единого выстрела со стороны ВС РФ. Так, экипаж украинского Т-72 на южно-донецком направлении сам нейтрализовал боевую машину.
При попытке форсировать реку — танк просто утопили. Он с разгона скатился в воду, подняв большую волну. Оператор российского дрона снял только одного бойца, который вплавь пытается прийти на помощь экипажу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские десантники показали кадры уничтожения «Ланцетами» бронетехники ВСУ.
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