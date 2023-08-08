В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

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Алексей Панков
Алексей Панков 23 0

Драка началась из-за спора на национальной почве.

В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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В польском городе Бельск-Подляски трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать. Об этом сообщает издание Polskie Radio.

Инцидент произошел еще в конце июля. Между местными жителями и гражданином Украины произошел спор. Словесная перепалка переросла в драку, в которой молодого человека били «руками и ногами». Ему попыталась помочь мать, однако мужчины напали и на нее.

На месте инцидента полиция задержала 33-летнего подозреваемого. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Чуть позже были задержаны двое других нападавших. Ими оказались отец и сын 42 лет и 21 года соответственно.

Сообщается, что инцидент произошел на национальной почве. Задержанным грозит до трех лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в липецкой области мужчины избили двух подростков и беременную девушку. Полиция региона начала проверку.

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В Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать

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