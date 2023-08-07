Мужчины избили беременную и двух подростков на пляже под Липецком

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Полина Долгова
Полина Долгова 323 0

Предварительно, один из пострадавших болен лейкозом.

Мужчины избили беременную и двух подростков на пляже под Липецком

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В Липецкой области полиция начала проверку информации об избиении двух подростков и беременной девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Информация об инциденте появилась в одной из групп социальной сети ВКонтакте. Конфликтная ситуация произошла на пляже рядом с заповедником «Галичья Гора». Утверждается, что двое мужчин применили силу в отношении беременной девушки и двух 13-летних подростков, один из которых, предварительно, болен лейкозом.

На почве чего возник конфликт — неизвестно. В ведомстве указали, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента и вынесено процессуальное решение.

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