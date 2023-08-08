Мэр Димитровграда Большаков задержан со стрельбой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 27 0

Около работы чиновника утром встретили силовики. Но сотрудничать с ними он отказался.

Мэр Димитровграда Большаков задержан со стрельбой

Фото: dimitrovgrad.gosuslugi.ru Сайт города Димитровграда Ульяновской области

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Мэр Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков был задержан со стрельбой у здания администрации. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его данным, утром чиновник приехал на работу и был встречен сотрудниками правоохранительных органов. Однако оказал сопротивление и закрылся в машине. После задержания, в ходе которой пришлось открыть стрельбу, в автомобиле была найден взятка в размере одного миллиона рублей.

Силовики в настоящее время проводят обыски на рабочем месте Большакова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель главы города Архангельск Владислав Шевцов был арестован. Он проходит подозреваемым по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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