Мэр Димитровграда Большаков задержан со стрельбой

Мэр Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков был задержан со стрельбой у здания администрации. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его данным, утром чиновник приехал на работу и был встречен сотрудниками правоохранительных органов. Однако оказал сопротивление и закрылся в машине. После задержания, в ходе которой пришлось открыть стрельбу, в автомобиле была найден взятка в размере одного миллиона рублей.

Силовики в настоящее время проводят обыски на рабочем месте Большакова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель главы города Архангельск Владислав Шевцов был арестован. Он проходит подозреваемым по делу о получении взятки в особо крупном размере.