Суд арестовал замглавы Архангельска по подозрению в получении крупной взятки

Заместитель главы города Архангельск Владислав Шевцов был арестован. Он проходит подозреваемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказали в Следственном комитете региона.

«Суд избрал в отношении заместителя главы городского округа „Город Архангельск“… меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в госоргане.

Решение заключить государственного деятеля под стражу было принято Ломоносовским районным судом Архангельска. Вторым фигурантом дела стал заместитель директора организации, которое было учреждено муниципальным образованием, Олег Пугин. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно предварительным данным СК, фигуранты на протяжении двух лет каждый месяц получали взятку размером 150 тысяч рублей. Общая сумма «взятки» может достигать 3,5 миллиона рублей. «Награждал» их представитель коммерческой организации. Как уточнили в ведомстве, за эти деньги соучастники получали возможность осуществлять предпринимательскую деятельность на полигоне твердых бытовых отходов.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили в СИЗО.