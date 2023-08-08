«Полна решимости»: в Нигер планируют направить 25 тысяч военных

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

В Нигер планируют направить 25 тысяч военных

«Полна решимости»: в Нигер планируют направить 25 тысяч военных

Фото: Reuters / STRINGER

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Большее участие в этом планирует принять Нигерия.

Страны Африки, включая Нигерию, Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар, планируют направить 25 тысяч военных в Нигер. Об этом сообщает радиостанция RFI.

При этом уточняется, что именно Нигерия готова предоставить почти половину от всего направляемого военного контингента.

«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции», — говорится в сообщении.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

В России осудили свержение Базума. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две африканские страны начали переброску сил для интервенции против Нигера.

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