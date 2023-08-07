«План уже составлен»: в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

В Нигере заявили о подготовке интервенции двумя африканскими странами

«План уже составлен»: в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя странами

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тем временем, в России считают, что в стране необходимо восстановить конституционный порядок.

Две африканские страны начали переброску сил для интервенции против Нигера. Об этом заявили захватившие там власть мятежники, передает местное информагентство ANP.

«Несмотря на неодобрение народом Нигера и народами стран ЭКОВАС, план этой войны (военной интервенции. — Прим. ред.) уже составлен», — говорится в публикации.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

В России осудили свержение Базума. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальный совет спасения родины (НССР), являющийся правящим органом мятежников Нигера, заявил о готовящейся агрессии против страны от иностранного государства.

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