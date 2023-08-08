Продюсер Пудовкин резко вернулся в Москву из-за ухудшения самочувствия Лады Дэнс

Состояние пострадавшей в ДТП певицы Лады Дэнс ухудшилось. Эту информацию 5-tv.ru подтвердил ее продюсер Сергей Пудовкин.

«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Связано с ухудшением самочувствия», — пояснил продюсер.

Он добавил, что ночью знаменитости была проведена вторая операция на лице. Медики приложили все усилия, чтобы оптимизировать порезы и разрывы.

На фоне поступающей информации Пудовкин прервал семейный отдых и экстренно вернулся в Москву.

«Надеюсь завтра получить ее личный комментарий», — заявил он.

Сергей Пудовкин. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Лада Дэнс попала в аварию 5 августа, когда вместе с подругой возвращалась на арендованном автомобиле с водителем с концерта. Все произошло в Подмосковье на трассе М-2. Известно, что с места ДТП знаменитость доставили в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии санавиацией, а позднее перевели в область в частную клинику.