Продюсер Пудовкин резко вернулся в Москву из-за ухудшения самочувствия Лады Дэнс

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 247 0

Ночью знаменитости была проведена вторая операция на лице.

Продюсер Пудовкин резко вернулся в Москву из-за ухудшения самочувствия Лады Дэнс

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Состояние пострадавшей в ДТП певицы Лады Дэнс ухудшилось. Эту информацию 5-tv.ru подтвердил ее продюсер Сергей Пудовкин.

«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Связано с ухудшением самочувствия», — пояснил продюсер.

Он добавил, что ночью знаменитости была проведена вторая операция на лице. Медики приложили все усилия, чтобы оптимизировать порезы и разрывы.

На фоне поступающей информации Пудовкин прервал семейный отдых и экстренно вернулся в Москву.

«Надеюсь завтра получить ее личный комментарий», — заявил он.

Сергей ПудовкинСергей Пудовкин. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Лада Дэнс попала в аварию 5 августа, когда вместе с подругой возвращалась на арендованном автомобиле с водителем с концерта. Все произошло в Подмосковье на трассе М-2. Известно, что с места ДТП знаменитость доставили в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии санавиацией, а позднее перевели в область в частную клинику.

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