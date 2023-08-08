«Дали инвалидность»: куда пропал звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55 0

Брат Василия Степанова заявил, что актера принимают за больного человека

«Дали инвалидность»: куда пропал звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов

Фото: Кадр из к/ф «Обитаемый остров», реж. Фёдор Бондарчук, 2008 г.

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Депрессия — расстройство многоликое. Порой даже близкие не могут понять, что происходит с больным.

Максим Степанов рассказал, как сложилась судьба его брата — некогда популярного актера Василия Степанова. По словам родственника, тот пропал с экранов сразу по нескольким причинам — они не только внешние, но и внутренние.

Мужчина признался, что у Степанова пропал интерес к съемкам — просто в жизни так бывает. Он отдал предпочтение обычной жизни, а не гламурной. Да и отношение режиссеров к нему изменилось по весьма «понятным причинам», добавил брат.

«Проблема в том, что брата воспринимают не как личность, а как больного человека<…> У него был эмоциональный всплеск, из-за которого и дали инвалидность. Но на самом деле сильные эмоции бывают у всех. Иногда человек просто хочет побыть один, а не делиться своими переживаниями со всеми», — прокомментировал собеседник изданию KP.RU.

Сам Степанов рассказывал, что тяжело переживал расставанием с актрисой Дарьей Егоровой. СМИ пестрили заголовками о том, что артист угодил в лечебницу для душевно больных, где ему поставили диагноз «шизофрения». Кроме того писали, что он несколько раз выпадал из окна. Известно наверняка лишь, что запрещенные вещества Василий никогда не употреблял, да и к стакану со спиртным не тянулся.

По словам Максима, ему сложно прокомментировать происходившие с угаснувшей знаменитостью. За последние годы версий было множество, и все они вызывают у него сомнения, в том числе и возможная депрессия.

Сейчас Василий живет с родителями в Москве. Дома он ухаживает за престарелым отцом и периодически выбирается за город на дачу. В личной жизни у бывшего актера также ничего умопомрачительно не происходит — дамы сердца у 37-летнего мужчины нет.

Василий Степанов прославился игрой в фильме «Обитаемый остров» (2008 год). Он исполнил роль неземного красавца Максима Каммерера в картине Федора Бондарчука. К сожалению, кинокарьера Степанова в гору не пошла. Он принял участие еще в его нескольких съемках, но после 2017 года пропал с экранов и не стремился общаться с прессой.

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«Дали инвалидность»: куда пропал звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов

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