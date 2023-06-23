Нищета и болезни: как сложилась судьба звезды «Джентльменов удачи» Фатеевой

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

Знаменитость сама расставила приоритеты — выбрала карьеру в кино, а не собственных детей. Чем это для нее обернулось?

Нищета и болезни: как сложилась судьба звезды «Джентльменов удачи» Фатеевой

Фото: © РИА Новости / Мирослав Муразов

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева в молодости была весьма востребованной актрисой. Сейчас ей 88 лет, и от былой славы остались лишь записи кинолент.

Последние годы жизни знаменитость доживает в нищете и одиночестве, практически не имея возможности свободно передвигаться, передает портал Grom24.

Известность Фатеевой принесли съемки в фильмах «Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Москва-Кассиопея» и многих других. Всего на ее счету несколько десятков работ и различных наград.

В 1999 году она была удостоена ордена Почета, а в 2014-м получила «Нику» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Летящий по ветру листья». Однако к преклонному возрасту актриса ушла в забытье.

Периодически о ней заботится лишь один ее друг — продюсер Бари Алибасов. Он оплачивает врачей и предоставляет свою машину практически обездвиженной артистке. Почему ее судьба повернулась таким трагичным образом?

88-летняя Фатеева доживает свои дни в нищете и одиночестве88-летняя Фатеева доживает свои дни в нищете и одиночестве. www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Фатеева трижды была замужем: от второго и последнего браков у нее остались дети — дочь Наталья и сын Владимир. Однако с близкими теплых отношений у нее не сложилось.

Сама она называла причиной работу, из-за которой времени на семью не оставалось. К тому же, несколько лет назад звезда экранов упала и серьезно повредила тазобедренный сустав.

Ей потребовалась операция для протезирования, однако не все прошло гладко — случились нагноение и отражение протеза. Артистке пришлось пережить еще несколько операций, однако теперь она может передвигаться лишь с помощью костылей и ходунков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагичной судьбе Бориса Халисова.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

19:59
На автодроме «Игора Драйв» стартовал проект для начинающих пилотов картинга
19:58
Это клиника: психиатр объяснил, почему украинцы пишут «Россия» в документах с маленькой буквы
19:46
Фура с фейерверками загорелась в Москве, устроив зрелищное ДТП
19:34
Зеленский назвал главную причину, по которой на Украине невозможны выборы
19:23
«Притворяются миротворцами»: Матвиенко обвинила США в обострении ситуации в Сербии
19:11
Нищета и болезни: как сложилась судьба звезды «Джентльменов удачи» Фатеевой

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Больше кайфа и удовольствия — прогноз Таро на неделю с 26 июня по 2 июля
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео