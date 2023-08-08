Травма юности: коллега раскрыл секрет «фирменного» голоса умершего Володарского

Легендарный диктор, голосом которого говорили все герои западных боевиков в конце 80-х — начале 90-х, скончался в возрасте 73 лет.

Журналист Юрий Володарский, известный миллионам россиян по озвучке западных фильмов на видеокассетах, с юности имел травму носа. Именно из-за этого в его голосе появилась та самая «фирменная» гнусавость, по которой его мгновенно узнавали.

Миф о том, что Володарский специально зажимал нос прищепкой, чтобы изменить голос и избежать тем самым наказания за «пиратство», в комментарии 5-tv.ru опроверг его коллега, заместитель главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Андрей Бинев.

«На самом деле это неправда. Никогда у него нос не был прищепкой зажат. Он никогда не скрывал себя, когда переводил. Даже в те годы, когда за это могли наказать. Просто у него была травма перегородки носа еще с юности, и поэтому у него так звучал голос вообще всегда», — пояснил он.

О смерти ведущего радиостанции «Говорит Москва» Леонида Володарского стало известно сегодня, 8 августа. Легендарному журналисту было 73 года. Именно он озвучивал западные фильмы в конце 80-х — начале 90-х, которые вся страна смотрела на видеокассетах.

Причина смерти Володарского пока не сообщается. Известно, что проститься с ним близкие, коллеги и родственники смогут утром 11 августа в зале прощания ЦКБ № 1.

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