К Земле приближается потенциально опасный астероид

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 31 0

NASA: потенциально опасный астероид диаметром 960 м пролетит в 6 млн км от Земли

К Земле приближается потенциально опасный астероид

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Диаметр небесного тела составляет от 430 до 960 метров, а летит он со скоростью 14, 25 километра в секунду.

Астероид 6037 (1988 EG), который представляет потенциальную опасность для нашей планеты, 23 августа пролетит на расстоянии от Земли примерно в 6 миллионах километров. Этими исследованиями поделился Центр изучения околоземных объектов NASA.

По оценкам ученых, астероид летит со скоростью 14, 25 километра в секунду, максимально он приблизится к нашей планете в 11:18 утра (по московскому времени). Его диаметр может составлять от 430 до 960 метров.

Астероид относят к потенциально опасным, поскольку орбиту Земли он пересечет примерно в 6 миллионах километров. Однако пугаться рано — далеко не факт, что небесное тело столкнется с нашей планетой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую угрозу для Земли представляет астероид Апофис, который пролетит близко к нашей планете в 2029 году.

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