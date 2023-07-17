Серьезные последствия: астероид Апофис представляет большую угрозу всей планете

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Рита Миронова
Рита Миронова 760 0

Астероид Апофис будет в 32 тысячах километров от Земли к 2029 году

Серьезные последствия: астероид Апофис представляет большую угрозу всей планете

Фото: www.globallookpress.com / Ferrari

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Почему метеорит, который прилетит в 2029, году называют «убийцей Земли»?

Астероид Апофис представляет опасность для всей планеты и по размеру сопоставим с российским регионом. Об этом заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

«Очень серьезные будут последствия», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Однако большой катастрофы, по словам ученого, не будет. Для этого нужен астероид весом от полутора километров в поперечнике. Но Апофис в этом плане в десять раз больше Челябинского метеорита, а значит при столкновении с Землей может спровоцировать гораздо более мощный взрыв.

«Мощность взрыва будет измеряться уже десятками мегатонн — достаточно, чтобы стереть какой-нибудь штат или область», — уточнил Железнов.

Ждать появление Апофиса, по прогнозам ученых, можно к 2029 году. Именно тогда он будет пролетать ближе всего от Земли — на расстоянии 32 тысячи километров.

Ранее 5-tv.ru писал, что два гигантских астероида летят к Земле.

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