«И богатая, и молодая, а никому не нужна»: дочь Маликова ходит по барам одна

Наследница композитора Стефания раздражает поклонников роскошным образом жизни, и они нашли способ отомстить.

Дочь народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания в очередной раз подверглась жесткой критике — теперь за образ Барби во время вечерней прогулки по Москве. Один элегантный розовый костюм стоил 23-летней девушке многого… Ее обвинили в подражании главной героини фильма, одной из идей которого стало гендерное неравенство, в отсутствии спутника жизни, в злоупотреблении папиными деньгами и косметологией. При большом желании, как водится, представить удачливую и эффектную молодую девушку злом во плоти, нетрудно.

Стефания Маликова опубликовала видео, на котором запечатлена сидящей на клумбе на Большой Дмитровке с бокалом с алкогольным (предположительно) напитком. В роковом розовом костюме в стиле Chanel, как уже было сказано. Фоном играет известная песня про Барби. Вот и все — этого оказалось достаточно, чтобы уличить девушку в вынужденном одиночестве и неприкаянности.

«И богатая, и молодая, а никому не нужна»;

«Дите ты наше, с чего на улице бухать стала?»

«Забавно видеть рилсы на тему Барби, вы хоть фильм смотрели? Неужели после просмотра хочется его «копировать»?”

«Барби худышка! А тут просто распухшая, покусанная пчелами», — стараются комментаторы.

Много комплиментов получила нарядная Маликова, но без ложки дегтя не обошлось. Один из пользователей заявил, что Стефания совсем не такая, какой ее представляет любящий отец. На обидные слова от хейтеров девушка не обижается, а за теплые слова с охотой благодарит своих поклонников.

Наследница артиста активно развивает собственный бизнес по пошиву одежды. Она окончила МГИМО, первый бутик открыла на деньги, заработанные рекламой в соцсетях и участием в фотосессиях. Не попросила у знаменитого отца на собственное дело ни копейки. Стефания с удовольствием проводит время с родителями и маленьким братом Марком. В свои 23 года она не спешит становиться женой и мамой. Может, потому что и не должна?

Ранее 5-tv.ru выяснял, в чем секрет вечной молодости 60-летней супруги Дмитрия Маликова Елены Изаксон.