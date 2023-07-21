Не больше 30: жена Маликова удивила изменениями во внешности на седьмом десятке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 379 0

Жена Маликова поразила моложавой внешностью в 60 лет

Не больше 30: жена Маликова удивила изменениями во внешности на седьмом десятке

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Любимая супруга артиста старше его на семь лет, но выглядеть она стала гораздо моложе знаменитого мужа. В чем секрет?

Как и многие знаменитости, певец Дмитрий Маликов летом решил увезти семью на отдых. Погреться под лучами солнца и поплавать в теплом море он отправился вместе с любимой супругой Еленой, дочкой Стефанией и сыном Марком. Оттуда Стефания и стала публиковать летние фото, которые всколыхнули интернет-пользователей.

Многие интернет-пользователи заметили, как молодо выглядит Елена по сравнению с Маликовым. На одном из снимков фанаты едва узнали в 60-летней женщине избранницу знаменитости. Она хоть и на семь лет старше своего мужа, но в последнее время стала выглядеть заметно моложе его. По их мнению, Елена выглядит максимум лет на 30. С чем связаны такие перемены во внешности, звездное семейство не раскрывает. Но, возможно, всему виной пластические операции…

К слову, певец уже почти 30 лет находится в отношениях с Еленой, более 20 из которых прожил с ней в браке. При этом не скрывает, что не всегда в семье была идиллия и гармония. Так, в 2008 году случился кризис. Виной тому — вспыльчивый характер обоих. В результате супруги месяц не разговаривали друг с другом. Но им все же удалось попросить прощение и наладить мир в семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Дмитрия Маликова Стефания едва не осталась без папы.

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