Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре

Повышение может быть принято в ходе следующего заседания совета директоров Центробанка.

Центробанк РФ допускает, что ключевая ставка может быть повышена в ходе следующего заседания совета директоров. В данный момент оно запланировано на сентябрь 2023 года. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью «Известиям».

«Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются», — сообщил экономист.

21 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1%. Тогда Центробанк отметил, что допускает ее дальнейшее повышение на скорых заседаниях. Нижняя граница прогноза, конечно, допускает сохранения без каких-либо изменений, но если обратить внимание на прошлый опыт, существует вероятность, что ее повысят уже осенью.

«В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение», — подчеркнул Заботкин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сбер повысил ставки по ипотеке.