Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 процентного пункта, до 11,7%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Там отметили, что банк дольше всех на рынке удерживал ставки на неизменном уровне.

«Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 процентного пункта по базовым ипотечным программам», — сообщили в Сбербанке.

Прежде стало известно, что семейные пары, прожившие в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидию на аренду жилья. Так, согласно направленному предложению в правительство, государство может покрывать до 30% расходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у банкротов не смогут отобрать единственное жилье, купленное в ипотеку.