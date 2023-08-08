Сбербанк повысил ставки по ипотеке

За сколько теперь получится взять квартиру в кредит?
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 процентного пункта, до 11,7%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Там отметили, что банк дольше всех на рынке удерживал ставки на неизменном уровне.
«Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 процентного пункта по базовым ипотечным программам», — сообщили в Сбербанке.
Прежде стало известно, что семейные пары, прожившие в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидию на аренду жилья. Так, согласно направленному предложению в правительство, государство может покрывать до 30% расходов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у банкротов не смогут отобрать единственное жилье, купленное в ипотеку.
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