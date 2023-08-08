Сбербанк повысил ставки по ипотеке

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

За сколько теперь получится взять квартиру в кредит?

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 процентного пункта, до 11,7%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Там отметили, что банк дольше всех на рынке удерживал ставки на неизменном уровне.

«Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 процентного пункта по базовым ипотечным программам», — сообщили в Сбербанке.

Прежде стало известно, что семейные пары, прожившие в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидию на аренду жилья. Так, согласно направленному предложению в правительство, государство может покрывать до 30% расходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у банкротов не смогут отобрать единственное жилье, купленное в ипотеку.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
96.57
1.76 106.05
2.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:05
Из-за взрыва в порту Турции повреждено 20% запасов продовольствия
10:57
Срывало крыши: погодный апокалипсис обрушился на Смоленск
10:46
Под Екатеринбургом пропала мать с пятилетней дочкой
10:35
МВД предупредило о новой тактике мошенников по вовлечению в диверсии
10:23
В Анталье ужесточат контроль за сдачей туристам квартир в аренду
10:19
Поджоги военкоматов в России будут расцениваться как теракты и диверсии

Сейчас читают

Роман Маякин поцеловал Агату Муцениеце: «Мы неразлучны»
«Не может погасить»: как связаны заявление в суд о банкротстве Эппле и ее долг
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео