Не по пути: цены на такси в России достигли максимума

Почему поездки в Москве и других регионах становятся все дороже?

Цены на поездки в такси в России достигли максимума за последние десять лет. Об этом сообщает РБК, приводя данные из Росстата.

Так, в июне текущего года стоимость поездки составила 32,53 рубля за один километр пути. Особо подорожание ощутили в Москве — на 40%, в регионах же цены подросли на 25%.

В Росстате отметили, что цены на такси в стране растут постепенно, все началось с апреля 2021 года, а самый большой рост был зафиксирован в первой половине 2023-го.

В одном из агрегаторов считают, что увеличение стоимости связано с подорожанием самих автомобилей, международными санкциями и проблемами с комплектующими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стремительная инфляция в США наносит новый удар. Один из самых узнаваемых символов Нью-Йорка — желтое такси — становится все более недоступным транспортом.