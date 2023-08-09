Правительство не поддержало проект о снижении цен на ОСАГО

Правительство РФ не поддержало законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ кабмина.

Уточняется, что инициатива была направлена властям сенатором Андреем Кутеповым. Так, он предлагал снижать стоимость страховки, если степень локализации комплектующих автомобилей превышает 600 баллов.

Однако в правительстве посчитали, что законопроект не соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на поездки в такси в России достигли максимума за последние десять лет.