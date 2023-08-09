В Екатеринбурге самокатчик открыл стрельбу по автомобилю
Все произошло на Московской улице — в самом центре города.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Мужчина на самокате открыл стрельбу по автомобилю Mercedes в самом центре Екатеринбурга. Об инциденте пишет портал Е1.
Уточняется, что все произошло на Московской улице. По словам хозяйки обстрелянного автомобиля, неизвестный на самокате подъехал к машине и открыл стрельбу на уровне головы пассажира.
При этом сама машина принадлежит компании, в которой работает женщина. Она предположила, что причина случившегося кроется в задолжавшем большую сумму денег бизнесмене.
За помощью женщина обратилась в полицию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как мэр Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков был задержан со стрельбой у здания администрации.
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