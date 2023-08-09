Три случая кори выявили у сотрудников столичного рынка «Садовод»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

В связи с этим специалисты провели вакцинацию работников. Какая ситуация там сейчас?

Три случая кори выявили у сотрудников столичного рынка «Садовод»

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Три случая заражения корью выявили у сотрудников столичного рынка «Садовод». Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.

В связи с этим специалисты провели вакцинацию работников. Всего было привито 680 человек, осуществляющих свою деятельность на рынке. Ранее они не болели корью или не имели законченный курс вакцинации.

«Ситуация остается на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», — подчеркнули в ведомстве.

До появления первой вакцины в 1963 году эпидемии кори происходили каждые два-три года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в год от кори умирали более двух с половиной миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане все еще регистрируют новые случаи заболевания корью.

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Три случая кори выявили у сотрудников столичного рынка «Садовод»

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