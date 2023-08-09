США ввели санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 13 0

Всего в новом перечне ограничений числятся пять организаций.

США ввели санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа»

Фото: Коротаев Артем / ТАСС

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США ввели санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа» и минского завода гражданской авиации. Об этом сообщает американский Минфин.

Всего в новом перечне ограничений числятся пять организаций. Среди них также есть департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии.

Усиленное санкционное давление на Россию и Белоруссию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания внесла 19 новых позиций в санкционный список против России.

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