Великобритания внесла 19 новых позиций в санкционный список против России. Об этом сообщает британское правительство.

Кроме того, ограничения коснулись и Белоруссии — в перечне шесть новых позиций.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США объявили о новых санкциях в отношении России. В перечень вошли некоторые научные институты.