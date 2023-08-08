Великобритания внесла 19 новых позиций в санкционный список против России
Кроме того, ограничения коснулись и Белоруссии.
Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko
Великобритания внесла 19 новых позиций в санкционный список против России. Об этом сообщает британское правительство.
Кроме того, ограничения коснулись и Белоруссии — в перечне шесть новых позиций.
Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США объявили о новых санкциях в отношении России. В перечень вошли некоторые научные институты.
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