В Конгрессе США раскрыли, что семья Байдена получала деньги из России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 41 0

А также от Казахстана и Украины. О чем это говорит?

В Конгрессе США раскрыли, что семья Байдена получала деньги из России

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Семья нынешнего президента Соединенных Штатов Америки получала финансирование из Казахстана, Украины и предпринимателей из России. Эта информация появилась из меморандума о банковских документах, который приводит газета The New York Post.

«Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена», — опубликовано в сообщении.

Подчеркивается, что в основном иностранным финансированием пользовался Хантер Байден — сын президента. По данным, имеющимся в конгрессе, семья Байдена получила около 20 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп обвинил судью по своему делу в связи с сыном Джо Байдена.

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