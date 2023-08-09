Трамп обвинил судью по его делу в связях с Хантером Байденом

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С приближением президентских выборов страсти вокруг бывшего президент накаляются все больше.

Фото, видео: Reuters / REBECCA COOK; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Дональд Трамп обвинил ведущую его дело судью в связях с сыном Джо Байдена. Бывший американский лидер заявил, что служительница Фемиды Таня Чуткан работала в частной юридической фирме, которая обслуживала украинскую нефтегазовую компанию Burisma.

Именно там с зарплатой в 50 тысяч долларов в месяц несколько лет назад трудился Хантер Байден. Не имея никакого опыта работы в энергетике.

«Это классический конфликт интересов!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Сейчас экс-президент проходит обвиняемым по делу о штурме Капитолия в январе 2020 года. Ему инкриминируют обман американского народа и давление на свидетелей. По совокупности эпизодов, как заявил сам Трамп, он может получить более пятисот лет тюрьмы.

Между тем, ожидается, что на следующей неделе против него выдвинут новые обвинения. По статье о попытке подтасовки результатов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден.

Тема:
Выборы президента США 2024
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