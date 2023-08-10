Погодный апокалипсис: глобальное потепление все же наступило
Погода по всей планете меняется, все это грозит засухой и холодом
Фото, видео: www.globallookpress.com / IÃ±Aki Berasaluce; 5-tv.ru
Человечество пережило самый жаркий июль в истории.
Жители центральной части России до сих пор не могут отойти от жары, которая атаковала их на этой неделе. Но с ума погода сошла не только в Евразии, в американском Чикаго этим летом из-за жары рейсы отменяют чаще, чем зимой из-за холода. А в Венеции и вовсе пересохли все каналы, превратив город в большое зловонное место. Что происходит с природой разбиралась корреспондент «Известий» Алена Яманова
Человечество пережило самый жаркий июль в истории. Ученые заявляют, что Земля вступает в фазу многолетнего тепла.
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