Дальность стрельбы гаубицы «Мальва» повысят для выполнения задач СВО

Модернизированная установка будет поставлена в российские войска уже в ближайшие месяцы.
Фото: Минобороны РФ
Дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» будет повышена. Об этом заявил первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
«Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для Вооруженных сил Украины», — заверил он в беседе с РИА Новости.
По информации «Ростеха», модернизированная установка будет поставлена в российские войска уже в ближайшие месяцы.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Владимира Путина, в России необходимо увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе беспилотников «Ланцет», «Куб» и танков Т-90М «Прорыв».
- 10 авг
- Российские военные опробовали новые бронежилеты «Оберег» в зоне СВО
- 10 авг
- Боевики ВСУ отступили из Урожайного, неся потери
- 10 авг
- Пушилин заявил, что от Клещеевки «почти ничего не осталось»
- 10 авг
- Надежды нет: Владимир Зеленский разочарован отношениями с США и ЕС
- 10 авг
- После удара дронами уничтожена нефтебаза в Ровненской области Украины
- 10 авг
- Не готовы к реалиям конфликта с РФ: в ВСУ жалуются на инструкторов с Запада
- 10 авг
- Киев предоставил Пентагону доклад о применении кассетных бомб
- 10 авг
- Точно в цель: лучшее видео из зоны СВО за день
- 10 авг
- Только так: в МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине
- 10 авг
- Fatto Quotidiano: Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО
Читайте также
83%
1.32 106.89
1.45
Нашли ошибку?