Дальность стрельбы гаубицы «Мальва» повысят для выполнения задач СВО

Дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» будет повышена. Об этом заявил первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для Вооруженных сил Украины», — заверил он в беседе с РИА Новости.

По информации «Ростеха», модернизированная установка будет поставлена в российские войска уже в ближайшие месяцы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Владимира Путина, в России необходимо увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе беспилотников «Ланцет», «Куб» и танков Т-90М «Прорыв».