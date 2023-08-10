Дальность стрельбы гаубицы «Мальва» повысят для выполнения задач СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Модернизированная установка будет поставлена в российские войска уже в ближайшие месяцы.

Дальность стрельбы гаубицы «Мальва» повысят для выполнения задач СВО

Фото: Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» будет повышена. Об этом заявил первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для Вооруженных сил Украины», — заверил он в беседе с РИА Новости.

По информации «Ростеха», модернизированная установка будет поставлена в российские войска уже в ближайшие месяцы.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Владимира Путина, в России необходимо увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе беспилотников «Ланцет», «Куб» и танков Т-90М «Прорыв».

Тема:
Спецоперация
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Дальность стрельбы гаубицы «Мальва» повысят для выполнения задач СВО

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