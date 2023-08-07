Путин призвал увеличить производство «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 59 0

Глава «Ростеха» заверил, что в стране работают как раз над этим.

Путин призвал увеличить производство «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В России необходимо увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе беспилотников «Ланцет», «Куб» и танков Т-90М «Прорыв», заявил президент Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Российский лидер отметил, что речь, в частности, идет о самолетных комплексах. В свою очередь, беспилотники самолетного типа показали свою эффективность, нанося мощные удары по иностранной технике.

«Вы знаете, о чем речь. „Ланцеты“ и так далее», — заявил Путин.

«Мы над этим как раз работаем», — заверил Чемезов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам России экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрок» на шасси бронеавтомобиля «Тайфун».

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