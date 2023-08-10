Россия и Китай отбили атаку воздушного «противника» в ходе учений в Тихом океане

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Корабли РФ и КНР отразили воздушную атаку условного противника в Тихом океане

Фото, видео: Zuma \ TASS; 5-tv.ru

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В общей сложности, экипажи во время совместного патрулирования уже проделали путь протяженностью более семи тысяч километров.

Российские и китайские военные моряки в ходе учений в акватории Тихого океана отразили атаку авиации условного противника. Как сообщили в Министерстве обороны, помимо совместного отряда кораблей в тренировке задействовали боевые вертолеты и самолеты с обеих сторон.

В общей сложности, экипажи флотов России и КНР во время совместного патрулирования уже проделали путь протяженностью более семи тысяч километров. Позади — Берингово, Охотское и Японское моря.

Сейчас отряд, как отмечается, движется к югу. Главными задачами похода являются укрепление военного сотрудничества между Москвой и Пекином, а также поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, как США отреагировали на морские учения России и Китая.

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