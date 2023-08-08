«Военные мониторят»: как США отреагировали на морские учения России и Китая

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53 0

США не считают морское патрулирование России и Китая угрозой

«Военные мониторят»: как США отреагировали на морские учения России и Китая

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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В Штатах указали, что мероприятия проходят в международных водах.

Американские «военные мониторят» морское патрулирование России и Китая в северной части Тихого океана. Об этом заявила журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она пояснила реакцию США на совместные учения стран.

«Учения происходят в международных водах, мы не рассматриваем их как угрозу», — сказала Жан-Пьер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские и китайские боевые корабли во время совместного патрулирования в Тихом океане отработали уничтожение подлодки условного противника. По легенде учения, она вошла в закрытый район.

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