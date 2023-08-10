Их уже не узнать: острова на Гавайях охватили чудовищные лесные пожары

Во многих городах там, как отмечается, объявлена эвакуация.

Никак не удается справиться с природными пожарами на Гавайях — там уж вторые сутки горят острова Мауи и Биг-Айленд. Уничтожена не только курортная зона, но и населенные пункты далеко от берега океана. Погибли 36 человек.

Во многих городах объявлена эвакуация. Об огненной стихии, убежать от которой можно только по морю, расскажет корреспондент «Известий» Екатерина Бабицкая.

Ранее 5-tv.ru писал, что лесные пожары прямо сейчас уничтожают один из самых живописных островов Гавайского архипелага — Мауи. Огонь распространяется стремительно — этому способствуют жара и штормовой ветер, порывы которого достигают 27 метров в секунду.

Небо заволокли черные плотные облака дыма и пепла, на дорогах коллапс. Огонь уничтожает дома, без света остались порядка 13 тысяч человек.